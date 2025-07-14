В районе Орловщины нарушили антикоррупционный закон

К ответственности привлечены руководители четырёх образовательных учреждений.

Нарушения выявлены Новодеревеньковской прокуратурой.

Они касались справок о доходах и имуществе за 2024 год. В бумагах имелись недостоверные и неполные сведения, которые касались счетов в кредитных организациях, а также недвижимости.

Нарушения допустили руководители дошкольных образовательных учреждений, а также учреждений среднего и дополнительного образования.

В итоге прокуратура внесла представление начальнику отдела образования администрации Новодеревеньковского района. После его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлекли четверых человек.

ИА «Орелград»