На улицы Орла выпустили новый питерский троллейбус

Его бортовой номер — 1176.

Новость сообщили в паблике «Транспорт 57 | Транспорт Орла и Орловской области».

Известно, что это троллейбус модели ВМЗ-5298.01 «Авангард». Он будет курсировать по всем маршрутам.

Вместимость такого транспорта составляет 86 человек. Его особенность — низкий уровень пола и полное отсутствие ступенек, что упрощает вход и выход для маломобитльных граждан.

«Мы надеемся, что скоро очередные питерские троллейбусы выйдут на линию после всех необходимых процедур», – отметили авторы поста.

В конце апреля глава «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Косолапов рассказал, что из первой партии троллейбусов, поступивших в Орёл из Петербурга в минувшем году, были запущены все пять, но впоследствии один перестали эксплуатировать из-за короткого замыкания. Вторая поставка состоит из 15 единиц транспорта. Из них «ТТП», в ближайшем будущем, планировало запустить пять троллейбусов.

ИА «Орелград»