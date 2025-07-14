На улицы Орла выпустили новый питерский троллейбус

14.7.2025 | 12:00 Новости, Транспорт

Его бортовой номер — 1176.

Фото: vk.com/trans57

Новость сообщили в паблике «Транспорт 57 | Транспорт Орла и Орловской области».

Известно, что это троллейбус модели ВМЗ-5298.01 «Авангард». Он будет курсировать по всем маршрутам.

Вместимость такого транспорта составляет 86 человек. Его особенность — низкий уровень пола и полное отсутствие ступенек, что упрощает вход и выход для маломобитльных граждан.

«Мы надеемся, что скоро очередные питерские троллейбусы выйдут на линию после всех необходимых процедур», – отметили авторы поста.

В конце апреля глава «Трамвайно-троллейбусного предприятия» Игорь Косолапов рассказал, что из первой партии троллейбусов, поступивших в Орёл из Петербурга в минувшем году, были запущены все пять, но впоследствии один перестали эксплуатировать из-за короткого замыкания. Вторая поставка состоит из 15 единиц транспорта. Из них «ТТП», в ближайшем будущем, планировало запустить пять троллейбусов.

ИА «Орелград»


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