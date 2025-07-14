КПРФ закрыла все округа на выборах в Горсовет Орла

А также выдвинула 31 кандидата по единому избирательному округу.

Лидерами партийного списка стали Иван Дынкович (первый секретарь Орловского горкома КПРФ, депутат облсовета), Сергей Швалов (заместитель председателя Горсовета), Марина Франко (член Горсовета, председатель реготделения Всероссийского женского союза «Надежда России»).

Партийцы отмечают, что в числе кандидатов люди, которые занимаются наукой и воспитанием молодого поколения, трудятся на заводах и производстве, работают в сфере электроэнергетики, транспорта и бытовых услуг, занимаются вопросами общественного самоуправления и так далее.

Подробнее с кандидатами можно познакомиться на сайте избиркома. Так, в рядах коммунистов Логвинов Александр Юрьевич – модератор АНО “ТВ-Новости” (Сетевое издание RT.com). Поисковик Тютякин Олег Юрьевич, являющийся заместителем руководителя АНО «Ресурсный центр поддержки добровольчества и гражданских инициатив Орловской области». Тарасова Екатерина Сергеевна – член Орловской областной негосударственной некоммерческой организации «Орловская областная коллегия адвокатов».

На момент написания новости избирком опубликовал данные о 128 кандидатах, которые будут бороться за голоса избирателей на округах. Новый состав представительного органа будет формироваться в грядущем сентябре. Новости по выборам в горсовет читайте по тегу.

ИА “Орелград”