В Смоленской области нашли останки орловского красноармейца

14.7.2025 | 13:50 История, Новости

Их обнаружили в Велижском районе в урочище Глубоком.

Фото: vk.com/velizhpoisk67

Раскопки вёл поисковой отряд «Воин». Работы проводились в рамках «Вахты Памяти».

Как сообщается в соцсетях отряда, из земли подняли останки троих бойцов «Красной Армии», причём у каждого имелся личный медальон.

Один из найденных защитников Отечества оказался уроженцем Ливен. Это Григорий Ефимович Горностаев. Известно, что мужчина родился в 1914 году. Его звание – младший сержант.

Сейчас «Воин» разыскивает родственников погибшего бойца.

ИА «Орелград»


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