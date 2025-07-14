В Смоленской области нашли останки орловского красноармейца

Их обнаружили в Велижском районе в урочище Глубоком.
Раскопки вёл поисковой отряд «Воин». Работы проводились в рамках «Вахты Памяти».
Как сообщается в соцсетях отряда, из земли подняли останки троих бойцов «Красной Армии», причём у каждого имелся личный медальон.
Один из найденных защитников Отечества оказался уроженцем Ливен. Это Григорий Ефимович Горностаев. Известно, что мужчина родился в 1914 году. Его звание – младший сержант.
Сейчас «Воин» разыскивает родственников погибшего бойца.
ИА «Орелград»