Орловщине списали два миллиарда бюджетных кредитов

Решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Оно опубликовано на официальном портале правовой информации. Орловской области простили 2 миллиарда 18 миллионов 493 тысячи 241 рубль и 80 копеек задолженности перед бюджетом.

«Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере», – заявил Мишустин (по информации пресс-службы правительства России).

Тем же постановлением списаны бюджетные долги ещё 24 регионам. В том числе — другим субъектам ЦФО (Брянской, Калужской и Ярославской областям).

Всего под списание попало около 43 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»