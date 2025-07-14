Орловщине списали два миллиарда бюджетных кредитов

14.7.2025 | 11:41 Важное, Новости, Экономика

Решение утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Оно опубликовано на официальном портале правовой информации. Орловской области простили 2 миллиарда 18 миллионов 493 тысячи 241 рубль и 80 копеек задолженности перед бюджетом.

«Средства, которые останутся в регионе, помогут ускорить решение важных задач для наших граждан, что, без сомнения, положительно скажется на динамике как региональной, так и федеральной экономики и, конечно, на социальной сфере», – заявил Мишустин (по информации пресс-службы правительства России).

Тем же постановлением списаны бюджетные долги ещё 24 регионам. В том числе — другим субъектам ЦФО (Брянской, Калужской и Ярославской областям).

Всего под списание попало около 43 миллиардов рублей.

ИА «Орелград»


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