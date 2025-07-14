Завтра в Орле откроют выставку, связанную с Иваном Грозным

Она будет работать в музее Тургенева полтора месяца.

15 июля в 14 часов в выставочном зале Орловского объединенного государственного литературного музея И. С. Тургенева состоится открытие выставки, связанной с именем Ивана Грозного. Она проработает по 31 августа 2025 года. На ней будут представлены экспонаты из фондов Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Александровская слобода» из Владимирской области. Вниманию посетителей будут представлены интересные археологические находки, произведения иконописи и декоративно-прикладного искусства, живопись.

А исторические реконструкции и муляжи, позволяющие воссоздать некоторые моменты личной и придворной жизни Ивана Грозного в стольном граде, позволят более глубоко проникнуться духом опричнины. Как пояснили организаторы, выставка пройдет под названием «Александровская слобода — средневековая столица России». Она познакомит посетителей с историей Александровской слободы времен правления царя Ивана Грозного, превратившего великокняжескую резиденцию своего отца Василия III в столицу опричнины.

«Грозный самодержец наделил понятие опричнина политическим смыслом, создав для себя особый удел со своим аппаратом управления, штатом слуг и войском, – говорят в музее Тургенева. – Здесь была организована разветвленная сеть приказов, регулировавших вопросы внутренней политики, отношения с иностранными государствами, проходили церемонии царских бракосочетаний. Благодаря судьбоносному возвышению «стольному граду» была определено и особое место в культурной жизни средневековой Руси».

В анонсе мероприятия организаторы особо отмечают роль царской слободы в развитии рукописных традиций и становлении печатного дела в России. Выставка будет работать ежедневно с 10 до 17 часов. Напомним, имя Ивана Грозного тесно связано с Орлом. Считает, что первая крепость на стрелке, с которой и пошел город, была построена именно по приказу этого царя. Кроме того, Орел стал первым городом, в котором появился памятник Ивану Грозному.

Он был открыт 14 октября 2016 года при губернаторе Вадиме Потомском. Место для установки монумента подыскивали довольно долго. В результате он расположился на набережной близ Богоявленского собора, недалеко от слияния рек Оки и Орлика, где в 1566 году по указу царя Ивана IV и была основана крепость Орел. Событие вызвало неоднозначную реакцию в обществе, так как имелись и сторонники, и противники установки памятника этому царю.

Возрастное ограничение: 6+

ИА “Орелград”