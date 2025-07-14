Новые муралы Орла продержатся минимум пять лет

Как максимум их хватит на пятнадцать.

Об этом сообщают «Вести-Орёл». «Мурал может продержаться на стене от 5 до 15 лет, такую гарантию дает производитель краски», – пишет СМИ. Информацией поделились авторы и участники проекта.

Напомним, в рамках международного фестиваля уличного искусства «Орёл — литературная столица России» в областном центре должно появиться 15 больших настенных рисунков на соответствующую тематику. Работы должны быть готовы к 5 августа.

Первый мурал уже украсил дом по Октябрьской, 16/18. Как сообщает Администрация Орла, на подходе — ещё один рисунок (из двух частей), который преобразит здание лицея №22 (улица Горького, 25).

Рисунок состоит из изображения двух рук — одна с перьевой ручкой, другая с книгой. Мурал создаёт художник SHOZY (Данила Шмелёв). Он вдохновлён творчеством Салтыкова-Щедрина.

«Левая часть — стилизованная рука, крепко сжимающая перьевую ручку, — символизирует акт творческого выражения, силу мысли и слово как орудие преобразования мира. Правая часть — рука с книгой — является метафорой сохранения и передачи знаний, наследия, воплощённого в литературной форме».— поделился художник.

ИА «Орелград»