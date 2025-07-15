Орловец получил два года исправработ за фиктивную регистрацию иностранцев

В квартиру родителей он прописал 16 студентов и обучающихся на подготовительном курсе.

Материалы дела опубликованы на сайте Советского районного суда.

Орловец, являясь гражданином Российской Федерации, с ноября 2023 года по февраль 2024 осуществил фиктивную постановку на учет иностранных граждан, чем лишил компетентные органы, отслеживающие исполнение законодательных актов РФ, возможности осуществлять контроль за соблюдением правил миграционного учета и передвижением гостей по территории страны.

Судя по показаниям свидетелей, иностранцы прибывали в Россию с целью поступления в вуз. Им необходима была регистрация. Через знакомых этот вопрос «решали». При этом указанную в документах квартиру никто не видел, за исключением одной девушки. За данную услугу иностранцы платили наличными. Один из свидетелей заявила, что за первый месяц отдала 2000 рублей, потом – 3000 рублей за два месяц.

Когда мужчина в очередной раз пришел ставить на миграционный учет иностранных граждан, сотрудница МФЦ уточнила: есть ли возможность проживать такому количеству людей в данном помещении. На что он ответил ей – квартира пустует, так как срок постановки на учет небольшой. Также орловец периодически приходил и снимал с учета иностранных граждан, поясняя, что связи с ними нет.

Мужчина прописывал студентов в квартире родителей. Наличие большого количества иностранцев удивило соседей. В реальности орловцы их не встречали. Жильцы в подъезде постоянные. Дом без лифта, поэтому все встречаются в подъезде. О том, что рядом зарегистрированы иностранные граждане, соседи узнали от сотрудников полиции. Жильцам продемонстрировали фото студентов, никого из молодых людей они не узнали.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд учел раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, состояние здоровья близких родственников. Обстоятельством, отягчающим наказание, стал рецидив преступлений.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ. Судом назначено наказание в виде принудительных работ на срок два года, с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Срок отбытия наказания будет исчисляться со дня прибытия в исправительный центр.

ИА “Орелград”