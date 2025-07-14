Прайс на размещение предвыборной агитации по выборам в Орловский городской Совет народных депутатов

Газета «Орловский вестник» (Регистрационное свидетельство ПИ №ФС6-0048, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 11 февраля 2005 года) объявляет сведения о размере и условиях оплаты печатной площади, а также иных условиях размещения предвыборной агитации в период с 15 августа 2025 года до 00:00 часов по местному времени 12 сентября 2025 года по выборам в Орловский городской Совет народных депутатов.

Размещение в газете:

1 Полоса А3 – 24 000,00 рублей

0,5 полосы А3 – 10 000,00 рублей

0,3 полосы А3 – 8 000,00 рублей

0,25 полосы А3 – 6 000,00 рублей

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета налога на добавленную стоимость. Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных материалов иного объема рассчитывается пропорционально.

Материалы предоставляются на электронных носителях.

В случае размещения предвыборной агитации на платной основе, предоплата стоимости услуг должна быть произведена в полном размере не позднее, чем за два рабочих дня до первого дня размещения предвыборной агитации в эфире. Размещение в эфире предвыборной агитации осуществляется в соответствии с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для проведения предвыборной агитации.

Об организационных и технических условиях предоставления и размещения агитационных материалов можно узнать по тел. +7 (4862) 44-23-46.