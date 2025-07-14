Орловский СК завершил дело о подкупе на 613 тысяч

Предполагается, что преступления совершались систематически.

Как рассказали в орловском управлении ведомства, перед судом предстанет женщина, экс-директор некоего общества, зарегистрированного в Тульской области. Её обвиняют в коммерческом подкупе, совершённом в крупном размере.

Согласно текущей версии, на протяжении примерно пяти лет (с 2019 по 2024 годы) она передавала денежные средства заместителю директора одного из предприятий города Ливны. Общая сумма потянула примерно на 613 тысяч рублей.

Средства являлись незаконной платой за продление договоров на поставки, содействии в ускорении оплаты, а также за предоставление нужной информации. Эти сведения касались потребностей в закупаемой продукции и фактических объёмов закупок, а также цен, предлагаемых конкурентами.

Дело возбуждалось по материалам Управления МВД по Орловской области. Сейчас оно передано в суд. В отношении получателя незаконных вознаграждений заведено отдельное дело. Следствие по нему ещё идёт, но уже завершается.

ИА «Орелград»