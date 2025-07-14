В Орле детский центр продолжат украшать рисунками

14.7.2025 | 16:31 Новости, Общество

Реализация нового этапа творческого проекта стала возможна благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Фото: orlvestnik.ru / Светлана Остахова

Проект «Размывай границы» разработал благотворительный фонд «Созидание». Инициатива прошла второй конкурс Фонда президентских грантов и получила право на получение необходимого финансирования. При этом из 50 претендентов было отобрано всего 9 победителей.

«Размывай границы» является продолжением другой инициативы под названием «Весёлый коридор: лес и его обитатели». Минувшим летом в его рамках волонтёры украсили соответствующими рисунками одну из стен сквозного проезда центра помощи детям «Маленькая страна» (расположенного в Орле на улице Трудовых резервов). Теперь эта работа будет продолжена.

Как рассказала Екатерина Сачкова, руководитель фонда «Созидание», в создании рисунков примут участие молодые орловцы с ограниченными возможностями здоровья и без. «Это позволит им научиться взаимодействовать со сверстниками и окружающим миром в едином творческом процессе», – указала она.

Реализация проекта «Размывай границы» запланирована на лето этого года. Как сообщается на сайте ФПГ, планируется расписать вторую стену проезда, а также две смежные — общей площадью 61 квадратный метр.

ИА «Орелград»


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