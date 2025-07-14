В Орле детский центр продолжат украшать рисунками

Реализация нового этапа творческого проекта стала возможна благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Проект «Размывай границы» разработал благотворительный фонд «Созидание». Инициатива прошла второй конкурс Фонда президентских грантов и получила право на получение необходимого финансирования. При этом из 50 претендентов было отобрано всего 9 победителей.

«Размывай границы» является продолжением другой инициативы под названием «Весёлый коридор: лес и его обитатели». Минувшим летом в его рамках волонтёры украсили соответствующими рисунками одну из стен сквозного проезда центра помощи детям «Маленькая страна» (расположенного в Орле на улице Трудовых резервов). Теперь эта работа будет продолжена.

Как рассказала Екатерина Сачкова, руководитель фонда «Созидание», в создании рисунков примут участие молодые орловцы с ограниченными возможностями здоровья и без. «Это позволит им научиться взаимодействовать со сверстниками и окружающим миром в едином творческом процессе», – указала она.

Реализация проекта «Размывай границы» запланирована на лето этого года. Как сообщается на сайте ФПГ, планируется расписать вторую стену проезда, а также две смежные — общей площадью 61 квадратный метр.

ИА «Орелград»