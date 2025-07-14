На Орловщине функционирует всего 10 муниципальных пляжей

Об этом говорили на совещании в Администрации Орловской области.

С докладом выступил начальник регионального Управления по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Александр Костин.

По его словам, на настоящий момент в Орловской области функционируют всего 10 муниципальных пляжей (по данным на 8 июля). Они работают в Орле, Орловском муниципальном округе, Ливнах, Ливенском районе, Мценске, Урицком, Залегощенском, Колпнянском и Покровском районах.

В остальных муниципалитетах они либо отсутствуют вовсе (в оборудованном виде), либо оборудованы со значительными недочётами (например, не имеют спасательных постов). Кроме того, Дмитровский и Хотынецкий районы не выполнили прямое предписание областной комиссии по ЧС — здесь в новом сезоне пляжей даже не планировалось.

Костин указал, что такая ситуация может привести к массовым ЧП, так как в жаркую погоду дети и взрослые всё равно будут купаться, просто в необорудованных местах. Пока что в регионе на водоёмах погибло 5 человек (в минувшем году — 12). Однако июнь выдался дождливым, а период жары ещё далеко не окончился, поэтому по итогам всего сезона статистика может оказаться плачевной.

В итоге заместитель губернатора Вадим Тарасов, проводивший заседание, поручил профильному управлению изучить вопрос о привлечении к ответственности чиновников, допустивших нарушения. Ранее МЧС сообщало, что в новом сезоне на Орловщине будет 39 пляжей, причём один новый.

ИА «Орелград»