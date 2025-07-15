Чиновники не давали орловцу выкупить землю

15.7.2025 | 15:10 Закон и порядок, Новости

Права предпринимателя защитила прокуратура Орловской области.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

В подразделение ведомства обратился глава крестьянско-фермерского хозяйства. Он пожаловался на действия администрации Узкинского сельского поселения Знаменского района.

Предприниматель арендовал здесь земельные участки сельскохозяйственного назначения, причём более 20 лет. Однако администрация отказала ему в выкупе земли, не приведя законных обоснований.

Вопросом занималась Хотынецкая межрайонная прокуратура. Там посчитали, что права гражданина действительно нарушены. Главе сельского поселения направили прокурорское представление.

В настоящий момент вопрос решился. Орловцу предоставили право выкупа земли.

ИА «Орелград»


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