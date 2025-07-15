Избирком обобщил данные о выдвинутых кандидатах в Горсовет Орла

В гонку за кресла в представительном органе вступают 396.

Накануне, 14 июля, завершился период выдвижения кандидатов, списков кандидатов в депутаты Орловского городского Совета седьмого созыва. Всего заявлено 396. Из них 164 кандидатов непосредственно сойдутся на округах, борясь за голоса орловцев.

Семь политических партий заявили большую часть участников гонки. «Единая Россия» – 61 кандидат, КПРФ – 59, ЛДПР – 78, «Новые люди» – 76, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – 34, «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» – 70, «Яблоко» – один. Кроме того, заявились 17 самовыдвиженцев.

Избирательная комиссия Орловской области отмечает, что документы для регистрации кандидатов и списков необходимо представить в ТИК до 30 июля включительно.

ИА “Орелград”