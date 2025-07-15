Чиновники отказались признавать аварийным сгоревший дом

Требования жительницы дома они игнорировали даже в суде.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел административные исковые требования межрайонного прокурора, выступившего в интересах местной жительницы. Речь шла о защите нарушенных жилищных прав женщины. Из иска следовало, что в 2023 году в многоквартирном доме, где проживала истица, произошел сильный пожар. Дом выгорел изнутри по всей площади, кровля и межэтажные перекрытия полностью обрушились.

В январе 2025 года женщина обратилась в администрацию района с заявлением о проведения оценки сгоревшего дома. Это было необходимо, чтобы определить статус здания. По документам женщине все еще принадлежала квартира в этом доме. Другого жилья у нее нет. Поэтому она просила чиновников направить комиссию для оценки здания, и в случае, если она признает сгоревший дом аварийным, выделить ей новое жилье.

Однако районная администрация отказала заявительницы на удивительном основании: «проведение обследования многоквартирного дома не представляется возможным в связи с тем, что объект фактически отсутствует и муниципальной собственностью района не является». Аналогичный ответ местные власти направили затем и в прокуратуру, заинтересовавшуюся непростой ситуацией.

Позднее дом все-таки осмотрели, но сделали это не местные власти, а сотрудники регионального управления государственной жилищной инспекции. По итогам визуального осмотра они вынесли заключение, что многоквартирный дом не соответствует требованиям, которым должно отвечать жилое помещение. Это заключение было передано администрации района для принятия соответствующего решения на заседании межведомственной комиссии.

«Однако на момент предъявления иска в суд решение по заявлению истца не принято, заключение на заседании комиссии рассмотрено не было и лишь в процессе рассмотрения административного дела в суде было проведено обследование многоквартирного дома, – сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда. – Таким образом, комиссия администрации Новодеревеньковского района уклонилась от надлежащего рассмотрения заявления гражданки о пригодности (непригодности) жилого помещения к проживанию».

Кстати, чиновники и в судебном заседании исковые требования не признали и просили производство по делу прекратить. Но суд их удовлетворил и признал незаконным бездействие межведомственной комиссии, выразившееся в «непринятии мер по проведению обследования многоквартирного жилого дома на предмет оценки соответствия требованиям действующего жилищного законодательства». Решение в законную силу еще не вступило.

ИА “Орелград”