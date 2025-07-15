«Это нужно живым». Олег Карпиков помог зажечь в орловском селе Вечный огонь

15.7.2025 | 9:23 Культура, Новости

В орловском селе Рождественское Троснянского района произошло событие, которое навсегда останется в сердцах местных жителей. 11 июля здесь торжественно зажгли Вечный огонь в память о героях Великой Отечественной войны, павших в боях за родную землю.

Ольга Куцуева / АиФ

Этот символ скорби и вечной памяти стал возможен благодаря инициативе и поддержке орловского мецената, Почетного гражданина Троснянского района Олега Карпикова. Корреспондент chr.aif.ru побывал на месте событий и стал свидетелем трогательного и значимого момента в истории села.

Земля, пропитанная кровью героев

Село Рождественское – место, где покоятся останки 558 красноармейцев, отдавших свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Спустя 80 лет их подвиг не забыт, и память о них живет в сердцах потомков.


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования