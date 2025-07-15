«Это нужно живым». Олег Карпиков помог зажечь в орловском селе Вечный огонь

«Земля Троснянская, она вообще пропитана кровью. И я наверное не покривлю душой если скажу, что начало перелома – Орловско-Курской дуги – случилось здесь».

Именно здесь, в июле 1943 года развернулись ожесточенные бои. Советская армия наступала, освобождая поселение за поселением. К сожалению, многие погибли, защищая родные земли. И теперь, спустя много лет их память продолжают чтить, и символом этого стал огонь на братской могиле села.

Церемония стала частью всероссийской акции «Храним огонь Победы». В рамках акции в городах и поселках зажигают пламя на воинских захоронениях ВОВ, мемориалах памяти. Сельский праздник стал ещё одним символом мужества и стойкости советских солдат, сражавшихся за свободу и независимость Родины.

Благородный порыв

Особую роль в создании мемориала сыграл Олег Карпиков, уроженец села Рождественское. Именно он выступил с инициативой увековечить память павших героев, вложив в проект личные средства.

Татьяна Глазкова, глава Пенновского сельского поселения Троснянского района, выразила огромную благодарность меценату:

«Это событие очень важно для всего нашего поселения. Нет ни одной семьи, которую не затронула бы Великая Отечественная война. Для вечного огня были потрачены не бюджетные средства. Это всё было сделано на деньги Олега Владимировича».

Олег Карпиков неспроста выбрал село Рождественское, ведь именно здесь он провел детство. Меценат отметил, что в оборудовании Вечного огня принимала участие вся его семья.

«Это радость со слезами на глазах. Наши будущие поколения всегда будут помнить о тех подвигах, которые совершили наши отцы, деды, прадеды. И мы будем гордится теми событиями, где мы победили. Вечная всем память. Процитировав слова Роберта Рождественского: «Это нужно не мертвым, это надо живым». Я предложил увековечить имена тех бойцов, которые здесь похоронены. Финансовые средства – нашей семьи. Отца – Владимира Григорьевича, мамы – Валентины Никитичны, жены – Марины, брата – Сергея, моих дочерей – Иры и Маши. Мы все вместе принимали участие», – поделился Олег Карпиков.

Память, живущая в сердцах

Торжественная церемония зажжения Вечного огня собрала жителей села, представителей власти, участников СВО и юных волонтеров. Под звуки песен военных лет на глазах у многих наворачивались слезы.

Председатель районного Совета народных депутатов Александр Кисель подчеркнул:

«Значение и для района и для подрастающего поколения имеет большое. Благодаря таким землякам, как Олег Владимирович мы помним о подвигах, которые совершили наши прадеды. И очень важно, что здесь присутствует молодежь, дети, которые видят, что память воспевается и увековечивается».

Собравшиеся почтили память павших героев минутой молчания, после чего Олег Карпиков, Татьяна Глазкова и юная орловчанка зажгли Вечный огонь. Жители и гости Троснянского района возложили цветы к мемориалу. Вечный огонь в селе Рождественское – это не просто символ памяти, это живая связь поколений, напоминание о цене, которую заплатили наши предки за мирное небо над головой.

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