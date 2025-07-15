Нетрезвый орловец за столом порезал сожительницу

Ударом ножа он отреагировал на ругань в свой адрес.

Житель города Орла получил обвинительный приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека и совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Его действия были квалифицированы следствием и судом по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он получил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба Заводского районного суда города Орла, орудием преступления стал обыкновенный кухонный нож. Само преступление было совершено в конце октября 2024 года. В тот день подсудимый вместе со своей сожительницей находились у себя дома. Мужчина был нетрезв. В какой-то момент между ними вспыхнула словесная ссора «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Женщина начала оскорблять своего сожителя, на что тот отреагировал очень нервно. Правда, поначалу он попросил сожительницу перестать сыпать оскорблениями в ее адрес. Однако она не унималась, и тогда мужчина схватил со стола кухонный нож и с силой нанес ей удар клинком в область грудной клетки. В результате потерпевшая получила проникающее колото-резанное ранение. Нож проткнул ей легкое. К счастью, жизнь потерпевшей удалось спасти.

«В судебном заседании подсудимый виновность в совершении указанного преступления признал частично, – информирует пресс-служба Заводского районного суда города Орла. – Допросив подсудимого, потерпевшую, свидетелей, исследовав представленные сторонами письменные и вещественные доказательства, суд счел подсудимого виновным в совершении указанного преступления, поскольку, несмотря на частичное признание подсудимым своей вины, его виновность подтверждается совокупностью представленных суду доказательств».

Гражданский иск по делу не был заявлен, хотя потерпевшая имела право требовать, например, компенсацию морального вреда, причиненного преступлением. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА “Орелград”