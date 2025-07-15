Дизайнер из Волгограда поведет «Новых людей» в Горсовет Орла

Первым номером в общей части списка 25-летняя Дарья Черных.

Региональное отделение политической партии «Новые люди» выдвинуло на выборы в Горсовет Орла более 50 кандидатов.

Первым номером в общей части идет руководитель реготделения Дарья Андреевна Черных 2000 года рождения. Она работает дизайнером в управлении внутреннего контроля и сопровождения проектов Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание». Судя по данным на сайте избиркома, место жительства кандидата – город Волгоград. Вторым в списке Барановский Никита Сергеевич (московский индивидуальный предприниматель). На третьем месте Маркелов Сергей Борисович (директор ООО ОЦДЛ «Полиграф57»).

На сайте избиркома опубликованы сведения о 15 кандидатах, выдвинутых «Новыми людьми» по одномандатным избирательным округам. Трое из них 2003 года рождения – это абсолютный возрастной рекорд среди коллег-конкурентов. (Моложе только один кандидат у КПРФ). Одномандатники «Новых людей» – это чаще предприниматели и самозанятые, однако есть представители любопытных сфер. Так, на выборы в Горсовет идут специалист по связям с общественностью ЧОУ «Орловская православная гимназия во имя преподобного Алексея, человека Божия» Быченко Юлия Витальевна, оператор линии отделения по производству стерильных лекарственных средств АО “Санофи Восток” Соболев Владислав Андреевич.

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ИА “Орелград”