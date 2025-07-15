В Орле автобус №464 подстроится под студентов

Его утреннее расписание изменится с 1 августа.

Об этом сообщает Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области.

Напомним, маршрут связывает остановки « Мезенский педагогический колледж» и «Магазин «Звёздный»», а также заезжает в деревню Тайное, расположенное в Орловском муниципальном округе. Теперь в утренние часы он будет отправляться в рейсы на 30 минут раньше.

От остановки «Магазин «Звёздный»» автобус будет отходить в 5:30, 7:30, 16:00 и 18:00. От остановки «Тайное» – в 6:30, 8:30, 17:00 и 19:00.

Уточняется, что цель нововведений — оказать содействие студентам Мезенского педколледжа, которые проживают в Северном районе и в округе. При этом в «Организатор перевозок» уверены, что изменения не ухудшат транспортную доступность деревни Тайное.

ИА «Орелград»