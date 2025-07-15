Орловской семье надо копить на квартиру около четырёх лет

Так считают эксперты «РИА Новости».

СМИ опубликовало рейтинг регионов по доступности жилья. Орловщина заняла 55 место из 85 возможных.

Как считают авторы рейтинга, среднестатистической семье из нашей области придётся копить на своё жильё 3,9 года. Такая картина выстраивается на основе данных за май 2025-го. При этом год назад данный срок в нашей области, исходя из аналогичного рейтинга, был заметно выше — пять лет.

Также составители указали среднюю стоимость квартиры на Орловщине — 4,5 миллиона рублей, тоже на май 2025-го. Имелось в виду жильё площадью 60 квадратных метров.

В расчёт бралась гипотетическая семья с одним ребёнком, где родители получают среднюю по региону заработную плату и откладывают на покупку жилья то, что остаётся после минимальных трат для повседневных нужд. Для определения последнего показателя брался региональный прожиточный минимум — для взрослых и детей.

Лидерами списка стали северные регионы — Мурманская область (1,8 года), Ханты-Мансийский (1,8) и Ненецкий округа (1,9). Замыкают рейтинг Калмыкия (7,4), Севастополь (8,7) и Крым (8,9).

ИА «Орелград»