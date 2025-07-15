Участнику разбойного нападения в Орле вынесли приговор

Главарь шайки проведет за решеткой несколько лет.

Заводской районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, который в ноябре 2023 года организовал разбойное нападение на свою знакомую. Ему помогали двое друзей. Действия налетчиков были квалифицированы по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Как пояснили в пресс-службе суда, налетчики хотели ограбить женщину, для чего назначили ей встречу в одном из местных дворов.

Женщина пришла не одна, а со своим мужем, однако преступников это не остановило. Они действовали стремительно и очень агрессивно. Ударив женщину, они силой заставили ее и ее супруга сесть в свою машину. В салоне подсудимый потребовал от потерпевшей деньги, но она ответила отказом. Тогда грабитель принялся избивать ее и угрожать расправой. Из материалов дела следует, что он несколько раз ударил свою жертву по лицу и телу. При этом «использовал неустановленные предметы, похожие на пистолет и нож».

Насилие и угрозы все-таки сделали свое дело. Женщина согласилась заплатить, реально испугавшись за свою жизнь и здоровье. Она при помощи мобильного приложения перевела на счет преступника все вои сбережения. Добычей грабителей стали 90 000 рублей. Это их удовлетворило, и они отпустили потерпевшую. Последняя затем обратилась за помощью в правоохранительные органы. Подсудимый в суде свою вину не признал, но она была доказана.

С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, а также личности подсудимого, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев. Кроме того, потерпевшая еще в ходе предварительного следствия заявила гражданский иск к бандитам, потребовав взыскать с них в ее пользу компенсацию морального вреда, причиненного преступлением.

Компенсацию она оценила в 1 000 000 рублей, однако ее иск будет рассмотрен позже, уже в порядке гражданского судопроизводства. Впрочем, в рамках уголовного процесса точка еще не поставлена. Обвинительный приговор суда первой инстанции в законную силу еще не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Орловского областного суда.

ИА “Орелград”