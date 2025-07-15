«Партию пенсионеров» в Горсовет поведет Устинов

Выборы депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва пройдут в сентябре.

На сайте избиркома публикуются данные о заявившихся объединениях и самовыдвиженцах. Региональное отделение «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» поставило во главу общей части списка Устинова Ивана Алексеевича. Политик является заместителем председателя комитета по образованию, спорту, культуре и туризму Орловского областного Совета.

№2 Ермолаева Любовь Васильевна (руководитель аппарата корпоративного секретаря – корпоративный секретарь ПАО “Специализированный застройщик “Орелстрой”).

№3 Евдокимова Раиса Ивановна (пенсионер).

№4 Новиков Валерий Ильич (пенсионер).

Всего в списке 21 кандидат.

Выдвинутых по одномандатным избирательным округам пока 11. Многие из кандидатов – пенсионеры, но есть и представители крупных компаний. Например, начальник котельной ООО “Орловский Бумажный Комбинат” Морозов Александр Иванович; младший научный сотрудник лаборатории оценки технологических качеств и биохимических свойств зерна отдела технологий, сервиса и демонстрационных испытаний ООО НПО “Бетагран Семена” Айрапетян Ксения Викторовна; водитель-экспедитор ООО “Союз Продторг” Аброскин Альберт Николаевич.

На 15 июля на сайте избиркома опубликованы данные о 144 кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам избирательными объединениями или выдвинувшихся в порядке самовыдвижения. Списочников – 239.

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ИА “Орелград”