Ночью в Орле выгорел двухэтажный дом

ЧП случилось в Бетонном переулке.
Ранее здание признали аварийным. Оно было полностью расселено.
Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, пожар тушили 15 сотрудников, оснащённых четырьмя единицами специальной техники.
На момент их прибытия внутренние помещения пылали открытым пламенем. В итоге дом выгорел изнутри.
«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в ведомстве.
Всего за дежурные сутки сотрудники орловского управления МЧС выезжали на вызовы 21 раз. Восемь выездов пришлись именно на ликвидацию возгораний.
ИА «Орелград»