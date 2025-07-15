Ночью в Орле выгорел двухэтажный дом

15.7.2025 | 10:34 Новости, Происшествия

ЧП случилось в Бетонном переулке.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Ранее здание признали аварийным. Оно было полностью расселено.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, пожар тушили 15 сотрудников, оснащённых четырьмя единицами специальной техники.

На момент их прибытия внутренние помещения пылали открытым пламенем. В итоге дом выгорел изнутри.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в ведомстве.

Всего за дежурные сутки сотрудники орловского управления МЧС выезжали на вызовы 21 раз. Восемь выездов пришлись именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»


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