Ночью в Орле выгорел двухэтажный дом

ЧП случилось в Бетонном переулке.

Ранее здание признали аварийным. Оно было полностью расселено.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, пожар тушили 15 сотрудников, оснащённых четырьмя единицами специальной техники.

На момент их прибытия внутренние помещения пылали открытым пламенем. В итоге дом выгорел изнутри.

«Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», – добавили в ведомстве.

Всего за дежурные сутки сотрудники орловского управления МЧС выезжали на вызовы 21 раз. Восемь выездов пришлись именно на ликвидацию возгораний.

ИА «Орелград»