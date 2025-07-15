Трояновский идет на выборы в Горсовет Орла

15.7.2025 | 10:36 Новости, Политика

Правда, не будет сражаться за мандат на округе.

Фото: Администрация Орла

В минувшем году с именем депутата Эдуарда Трояновского было связано несколько неприятных новостей. На месте планируемой школы бокса открылся магазин. Спортсмена уличили в езде на автомобиле без номеров.  Также комиссия по противодействию коррупции Орловского горсовета признала, что Эдуард Трояновский нарушил депутатскую этику, утаив часть доходов. Тем не менее именитым спортсмен идет на выборы депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва по списку – в территориальной группе № 8. Лицом же на округе от «Единой России» будет Букалов Владимир Владимирович.

Список кандидатов в депутаты от Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» возглавили: заслуженный врач России Владимир Круглый, ветераны специальной военной операции Владимир Строев и Эмиль Шагиев, а также руководитель строительной компании Татьяна Борисова. На 15 июля на сайте избиркома опубликованы данные о 34 списочниках, 28 одномандатниках от «ЕР».

Отметим, накануне закончился срок предоставления кандидатами документов о выдвижении в избирательные комиссии.

Новости о выборах в Горсовет читайте по тегу.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования