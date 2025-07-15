Трояновский идет на выборы в Горсовет Орла

Правда, не будет сражаться за мандат на округе.

В минувшем году с именем депутата Эдуарда Трояновского было связано несколько неприятных новостей. На месте планируемой школы бокса открылся магазин. Спортсмена уличили в езде на автомобиле без номеров. Также комиссия по противодействию коррупции Орловского горсовета признала, что Эдуард Трояновский нарушил депутатскую этику, утаив часть доходов. Тем не менее именитым спортсмен идет на выборы депутатов Орловского городского Совета седьмого созыва по списку – в территориальной группе № 8. Лицом же на округе от «Единой России» будет Букалов Владимир Владимирович.

Список кандидатов в депутаты от Орловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» возглавили: заслуженный врач России Владимир Круглый, ветераны специальной военной операции Владимир Строев и Эмиль Шагиев, а также руководитель строительной компании Татьяна Борисова. На 15 июля на сайте избиркома опубликованы данные о 34 списочниках, 28 одномандатниках от «ЕР».

Отметим, накануне закончился срок предоставления кандидатами документов о выдвижении в избирательные комиссии.

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ИА “Орелград”