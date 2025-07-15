ООО «Коротыш» снова уличили в невнимании к сельхозземлям

На этот раз проблемой стали не сорняки, а свалка.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, участок находится тоже в Ливенском районе, но уже не у деревни Росстани, а на территории Беломестненского сельского поселения.

Сотрудники ведомства провели выездное обследование. Выяснилось, что земельный участок сельскохозяйственного назначения частично превращён в свалку.

Здесь нашли твёрдые бытовые, строительные и древесные отходы, мебель, автомобильные шины, пластик.

Согласно официальным данным, собственником земельного участка является ООО «Коротыш». В итоге Россельхознадзор выдал компании предписание о соблюдении закона и устранении нарушений.

ИА «Орелград»