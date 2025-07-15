Орловцев все больше волнует качество жизни

Почти 900 жалоб подали орловцы по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области отчиталось о работе с обращениями граждан по итогам первой половины 2025 года. Сообщается, что всего в ведомство поступило 1928 обращений, или на 8,2 процента меньше, чем в аналогичном периоде 2024 года. На каждые 10 000 жителей региона в отчетном периоде времени в среднем приходилось по 27 обращений. Наиболее часто – 54 процента от общего числа – орловцы обращались к специалистам по вопросам защиты прав потребителей.

«В области защиты прав потребителей в структуре обращений преобладающее количество жалоб от населения поступило на качество приобретенных товаров – 576 обращений (55,3 процента)», – отметили в пресс-службе ведомства. А на втором месте оказались обращения по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия, которых поступило 874, или 45 процентов от общего количества. Так, в 232 случаях жители региона жаловались на условия проживания, в том числе на так называемые физические факторы, такие как уровень шума или освещенности.

В 118 случаях орловцы были недовольны неудовлетворительным санитарным состоянием территорий городских и сельских поселений, в 89 случаях – качеством сбора и вывоза мусора. Также за полгода в Управление Роспотребнадзора поступило 123 обращения, связанных с качеством и безопасностью пищевых продуктов, и 60 обращений по поводу качества питьевой воды и питьевого водоснабжения населения.

Что касается других сфер жизни, также поднадзорных ведомству, то в Управлении отмечают 28 обращений, связанных с условиями воспитания и обучения детей, а также 37 обращений по вопросам вакцинации, профилактики инфекционных заболеваний, соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и лечения больных в лечебно-профилактических организациях. На качество услуг связи орловцы пожаловались 86 раз, бытового обслуживания – 61, финансовых услуг – 98, медицинских услуг – 27, транспортных услуг и технического обслуживания автотранспортных средств – 13, туристских и гостиничных услуг – 6. На организацию концертно-зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий пожаловались 9 граждан. Все обращения рассмотрены в установленные законодательством сроки, заверили в Управлении Роспотребнадзора.

ИА “Орелград”