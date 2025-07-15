Пляжи Орла снова не прошли проверку Роспотребнадзора

15.7.2025 | 11:00 Закон и порядок, Медицина, Новости, Общество

Также ведомство забраковало ещё пять официальных мест для отдыха и купания.

ИА “Орелград”

Таковы данные, опубликованные орловским управлением. Они действительны на конец предыдущей рабочей недели.

Вода на пляже озера «Светлая жизнь» и на пляже в районе городского парка не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. По той же причине ведомство не рекомендует купаться:

  • в пруду деревни Кунач (Глазуновский район),
  • в пруду Песочном (Краснозоренский район),
  • на Неручанском водохранилище (Свердловский район),
  • в реке Липовец (Покровский район, деревня Юдинка),
  • в реке Мох (районный центр Шаблыкино).

Интересно, что в списке пляжей, рекомендованных к посещению, целых 25 названий. Однако накануне на заседании в областной администрации стало известно, что фактически в регионе функционируют только 10 муниципальных пляжей, оборудованных в соответствии с законом.

ИА «Орелград»


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