Пляжи Орла снова не прошли проверку Роспотребнадзора

Также ведомство забраковало ещё пять официальных мест для отдыха и купания.
Таковы данные, опубликованные орловским управлением. Они действительны на конец предыдущей рабочей недели.
Вода на пляже озера «Светлая жизнь» и на пляже в районе городского парка не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. По той же причине ведомство не рекомендует купаться:
- в пруду деревни Кунач (Глазуновский район),
- в пруду Песочном (Краснозоренский район),
- на Неручанском водохранилище (Свердловский район),
- в реке Липовец (Покровский район, деревня Юдинка),
- в реке Мох (районный центр Шаблыкино).
Интересно, что в списке пляжей, рекомендованных к посещению, целых 25 названий. Однако накануне на заседании в областной администрации стало известно, что фактически в регионе функционируют только 10 муниципальных пляжей, оборудованных в соответствии с законом.
ИА «Орелград»