Орловцы положили в «кубышку» миллиарды рублей

Объемы сбережений жителей Орловской области оценил Орелстат.

В Орловской области в первом квартале 2025 года объем денежных доходов населения сложился в размере 104,826 миллиарда рублей и увеличился на 11,9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом информирует Орелстат. Денежные расходы населения региона, по подсчетам статистиков, за первые три месяца текущего года составили 91,463 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом орловцы потратили на 11,2 процента денег больше.

«За тот же период население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 80,095 миллиарда рублей, что на 11,6 процента больше, чем в первом квартале 2024 года, – следует из данных статистики. – Прирост сбережений населения составил 13,362 миллиарда рублей, годом ранее – 11,391 миллиарда рублей. Реальные денежные доходы, по оценке, в первом квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,5 процента».

Также статистики подсчитали, что реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 1,9 процента. В структуре денежных доходов орловцев выросли доли оплаты труда и доходов от собственности, но в то же время снизились доли доходов от предпринимательской деятельности и социальных выплат.

По данным Орелстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций Орловской области в апреле 2025 года составила 62 074 рубля. По сравнению с мартом 2025 года она увеличилась на 4,8 процента, по сравнению с апрелем предыдущего года – на 19,2 процента. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в апреле 2025 года выросла по сравнению с апрелем 2024 года на 7,9 процента.

ИА “Орелград”