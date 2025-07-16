Главными поставщиками яиц стали простые орловцы

При этом общее производство яиц значительно сократилось по сравнению с прошлым годом.

По подсчетам аналитиков Орелстата, в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в хозяйствах всех категорий Орловской области объемы производства скота и птицы на убой, в живом весе, увеличились на 16,1 тысячи тонн, молока – на 0,1 тысячи тонн. А вот производство куриных яиц, напротив, уменьшилось на 1,4 миллиона штук.

Если брать только сельскохозяйственные организации, то с начала текущего года объем производства скота и птицы на убой вырос к уровню прошлого года на 16,6 тысячи тонн, или на 12,2 процента; молока крупного рогатого скота – на 1,7 тысячи тонн, или на 3,7 процента; яиц – на 0,2 миллиона штук, или на 3,3 процента. В птицеводческих организациях от одной курицы-несушки получено в среднем по 95 яиц против 93 яиц годом ранее.

Таким образом, организации региона нарастили производство яиц, а снижение общего показателя произошло за счет снижения темпов других производителей. Что интересно, в общем объеме производства куриных яиц доля орловских сельскохозяйственных организаций составляет всего 27,8 процента. Правда, она подросла по сравнению с предыдущим годом, когда составляла 25,3 процента.

Доля крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей не изменилась. Как и годом ранее, в этом году они произвели 0,5 процента от общего количества яиц. Основным же поставщиком данной продукции на потребительский рынок региона остаются личные подсобные хозяйства населения. Но если в прошлом году их доля на рынке составляла 74,2 процента, то в текущем году она сократилась до 71,7 процента.

При этом сельхозорганизации остаются безоговорочными лидерами в других видах производства. Например, их доля в производстве мяса скота и птицы составляет 98 процентов, производстве молока – 77,5 процента. Простые граждане в своих личных подсобных хозяйствах в этом году произвели 16,3 процента всего коровьего молока, или на 1,6 процента меньше, чем годом ранее. Доля фермеров в производстве мяса и молока остается наименьшей, как и годом ранее.

ИА “Орелград”