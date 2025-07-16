Орловцы просят перенести капремонт с 2044 года

Их дома разваливаются на глазах.

О двух жилых многоквартирных домах, расположенных в посёлке Нижняя Лужна (Орловского муниципального округа), рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта».

Это здания по улице Совхозной – №3 (1938 года постройки) и №5 (1955 года постройки). Фактически их обитатели вынуждены проживать в аварийных условиях. «Крыши текут, штукатурка сыпется, полы гниют, углы квартир проваливаются, стены покрыты плесенью», – указывают общественники. Кроме того, в доме №5 вода заливает фундамент.

В общей сложности, в зданиях проживают около 25 человек. Одна из орловчанок рассказала, что в её квартире обрушился потолок.

«В 2013 году в доме №5, по словам жителей, провели ремонт, который ограничился покраской подъездов. Уже через полгода всё начало разрушаться», – добавили в ОНФ.

При этом по плану капремонт здесь сделают только в 2044 году. На данный момент «Народный фронт» обратился в профильный региональный департамент с официальной просьбой о переносе мероприятия на более ранние сроки.

ИА «Орелград»