Орловец выпал из «Скорой»

16.7.2025 | 15:20 Новости, Происшествия

О происшествии рассказали в орловской Госавтоинспекции.

Фото: vk.com/public99100082

Случай произошёл накануне на трассе «Калуга – Перемышль – Белёв – Орёл», на 156 километре. Точное время инцидента не сообщается.

«Произошло падение пассажира 1983 года рождения из автомобиля марки УАЗ 39623», – говорится в сводке ГАИ. Как ясно из фотографии, машина являлась каретой «Скорой помощи». Известно, что ей управлял 41-летний мужчина.

Также сообщается, что орловец получил повреждения. Затем он «был оставлен» в Областной клинической больнице.

Ранее стало известно, что в Ливнах мальчик на электросамокате врезался в иномарку.

ИА «Орелград»


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