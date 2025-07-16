Орловец выпал из «Скорой»

О происшествии рассказали в орловской Госавтоинспекции.
Случай произошёл накануне на трассе «Калуга – Перемышль – Белёв – Орёл», на 156 километре. Точное время инцидента не сообщается.
«Произошло падение пассажира 1983 года рождения из автомобиля марки УАЗ 39623», – говорится в сводке ГАИ. Как ясно из фотографии, машина являлась каретой «Скорой помощи». Известно, что ей управлял 41-летний мужчина.
Также сообщается, что орловец получил повреждения. Затем он «был оставлен» в Областной клинической больнице.
Ранее стало известно, что в Ливнах мальчик на электросамокате врезался в иномарку.
ИА «Орелград»