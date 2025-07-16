Глава УФССП рассказала губернатору о поддержке участников СВО

Губернатор Андрей Клычков встретился с руководителем УФССП Татьяной Аксютиной.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона Андрей Клычков и руководитель Управления ФССП России по Орловской области Татьяна Аксютина, назначенная на эту должность 1 июля 2025 года, провели рабочую встречу. Они обсудили меры поддержки участников СВО, касающиеся прекращения исполнительных производств в отношении военнослужащих, установлены федеральным законодательством.

«Просил бы особое внимание обратить на обеспечение прав военнослужащих. Этот вопрос нужно держать на контроле, чтобы никаких сбоев не было», – отметил Андрей Клычков. Напомним, что в 2024 году в Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» были внесены важные изменения. Согласно им при заключении с 1 декабря 2024 года контракта о прохождении военной службы сроком на один год и более в зоне проведения СВО исполнительные производства по неисполненным кредитным обязательствам, в том числе ипотечным, должника или его супруга/супруги на сумму до 10 миллионов рублей прекращаются.

«Кроме того, исполнительное производство в отношении должника, принимающего участие в проведении СВО, может быть приостановлено полностью или частично, за исключением исполнительных производств о взыскании алиментов, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также коррупционных штрафов», – следует из информации службы судебных приставов.

Ранее УФССП сообщило, что в текущем году уже почти 3,5 тысячи жителей Орловской области воспользовались правом на сохранение прожиточного минимума. Всего же орловскими судебными приставами-исполнителями обеспечено сохранение прожиточного минимума в рамках 13 тысяч исполнительных производств. Напомним, что такой механизм предусмотрен законодательством. Он защищает часть денежных средств должника. Но надо помнить, что в рамках исполнительного производства прожиточный минимум сохраняется только по ходатайству самого должника.

То есть он сам должен подать приставам заявление о сохранении заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума. По информации УФССП, подать заявление о сохранении прожиточного минимума и неприкосновенности части денежных средств в рамках исполнительного производства можно с помощью портала Госуслуг либо лично, обратившись с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство.

ИА “Орелград”