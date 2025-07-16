В магазинах «Светофор» снова выявили нарушения

Проверки проводило орловское управление Россельхознадзора.

Они продолжались около 20 дней. Мероприятие носило внеплановый и выездной характер. Сотрудники проверили 13 «Светофоров», расположенных в нашей области (и принадлежащих ООО «Торгсервис 71»). Нарушения выявили в каждом.

В магазинах не соблюдалось ветеринарное законодательство и технические регламенты, а также федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Так, здесь хранили и продавали товар без сопроводительных документов, маркировки (в том числе, без указания даты изготовления и срока годности), в нарушенной упаковке.

Из оборота изъяли (и впоследствии уничтожили) 92,3 килограмма продукции.

Также в 38,2% от всех проб мясной и молочной продукции, отобранных в магазинах и исследованных в лабораториях, нашли признаки других нарушений. Так, в колбасных изделиях, которые продавались в «Светофоре», нашли остатки лекарств (включая антибиотики азитромицин и окситетрациклин, а также нестероидный противовоспалитительный препарат флуниксин). Кроме того, в этой же продукции выявлена микробная трансглутаминаза. Известно, что речь идёт о сардельках и шпикачках марки «Русские», выпущенных ООО «Кузминки» из Липецкой области.

Во многих образцах молочной продукции присутствовали явные признаки фальсификации. Там нашли растительное масло, а также жиры на растительной основе. «Наибольшее количество несоответствий нормам показали образцы творога производства ООО «Русмолпродукт»», – отметили в ведомстве. Речь идёт о молоке и сметане под маркой «Монастырская бурёночка». Также такие признаки выявлены:

в сливочном масле ООО «Ру.Милк» (Челябинская область),

в сыре «Пошехонский» ООО «МК Наласинский» (Республика Татарстан),

в сливочном масле ООО «Амстердам» (Курская область),

в сыре «Моцарелла» ИП Звонарёва В. А. (Ростовская область)

и в молоке АО «Маслосырзавод Славянский» (Краснодарский край).

Кроме того, эксперты забраковали продукцию МКК «Балтийский» – «Свинину тушёную в собственном соку». Здесь выявили «уменьшенное количество массовой доли составных частей».

По итогам проверки признаны недействительными две декларации о соответствии. ООО «Торгсервис 71» привлечено к административной ответственности. Соответствующие материалы переданы в Арбитражный суд Орловской области.

Ранее, в марте этого года, в рамках первой проверки орловских «Светофоров», Россельхознадзор забраковал около 6 тонн продукции, а также признал недействительными пять деклараций. Также были назначены административные штрафы.

ИА «Орелград»