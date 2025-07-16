Выборы в Горсовет Орла привлекли однофамильцев на «Ко»

Новый состав представительного органа будет формироваться в сентябре.

На сайте избиркома продолжают публиковать сведения о кандидатах, выдвинутых по одномандатным избирательным округам. Просматривая их в алфавитном порядке, можно отметить занимательное. Так, на 23 округе сойдутся в борьбе за голоса избирателей сразу четыре мужчины с фамилией Колосов – Андрей, Павел, Сергей и Юрий. 25 округ привлек Коноваловых. Там выдвинуты четыре человека с этой фамилией – Александр, Андрей, Вячеслав и Игорь. Также в списке кандидатов четыре Котовых. Правда, Валерия, Лидия, Марина и Наталья идут по разным округам – 28, 14, 1.

Накануне избирательная комиссия Орловской области сообщила, что на 15 июля в выборах депутатов Орловского городского Совета участвуют 396 кандидатов. Большая часть из них выдвинута семью партиями, также в порядке самовыдвижения завились 17 человек. Документы для регистрации кандидатов, списков кандидатов необходимо представить в соответствующие территориальные избирательные комиссии до 30 июля включительно.

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ИА “Орелград”