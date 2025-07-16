Соцсети помогли орловцу узаконить мотоцикл

Видеозаписи из интернета стали доказательством в суде.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел в рамках гражданского судопроизводства не совсем обычный иск местного жителя, просившего признать за ним право собственности на мотоцикл. Как следует из материалов дела, гражданин еще в 2016 году приобрел у частного владельца по договору купли-продажи старенький мотоцикл, 1951 года выпуска. Однако прежний владелец потерял документы на транспортное средство. Покупателя это не смутило, и на протяжении девяти лет он владел мотоциклом без документов.

Однако отсутствие документов помешало ему поставить мотоцикл на учет в ГАИ. Мужчина решил действовать через суд и подал иск с требованием о признании права собственности на мотоцикл в силу приобретательной давности. Для этого ему понадобилось доказать факт открытого и добросовестного владения мотоциклом. Истец представил суду фотоснимки и видеозаписи, зафиксировавшие, как он восстанавливал мотоцикл, участвовал в различных ретро-выставках и других мероприятиях.

Суд также изучил «записи с видехостингов в сети «Интернет» с открытым доступом, с количеством просмотров, исчисляемых тысячами», и признал данные доказательства обоснованными. Хотя и не совсем понятно, как мотоцикл без документов мог участвовать в различных мероприятиях на протяжении многих лет. Помогло истцу и то, что опрошенный судом прежний владелец мотоцикла подтвердил факт его продажи. Иск в результате был удовлетворен.

«Разрешая заявленные требования, суд указал, что согласно статье 234 ГК РФ лицо – гражданин или юридическое лицо, – не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность)», – пояснили в пресс-службе Новодеревеньковского районного суда.

ИА “Орелград”