Орёл может стать «Культурной столицей» 2027 года

16.7.2025 | 13:10 Культура, Новости, Общество

Однако для этого придётся победить 25 городов-конкурентов.

Фото: МБУК “Орловский городской центр культуры”

Областной центр участвует в конкурсе «Культурная столица года», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Могу с уверенностью сказать, что у Орла не меньше шансов на победу, чем у Нижнего Новгорода, Грозного и Омска – эти города уже становились победителями конкурса», – написал в своих социальных сетях губернатор Андрей Клычков.

На данный момент Орёл прошёл отбор и стал одним из 25 городов-финалистов. Чтобы добиться победы, представителям Орла надо будет презентовать областной центр на торжественной церемонии в Москве, а также представить организаторам конкретную программу тематических мероприятий. Если Орёл победит, то она воплотится в жизнь.

Также отдельно будет определён город-победитель в рамках народного голосования. Оно уже идёт на портале Госуслуг. Участвовать в нём может каждый авторизированный пользователь портала.

Напомним, в 2021 году за Орлом официально закрепили статус «Литературной столицы России».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования