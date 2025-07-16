Орёл может стать «Культурной столицей» 2027 года

Однако для этого придётся победить 25 городов-конкурентов.

Областной центр участвует в конкурсе «Культурная столица года», который проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Могу с уверенностью сказать, что у Орла не меньше шансов на победу, чем у Нижнего Новгорода, Грозного и Омска – эти города уже становились победителями конкурса», – написал в своих социальных сетях губернатор Андрей Клычков.

На данный момент Орёл прошёл отбор и стал одним из 25 городов-финалистов. Чтобы добиться победы, представителям Орла надо будет презентовать областной центр на торжественной церемонии в Москве, а также представить организаторам конкретную программу тематических мероприятий. Если Орёл победит, то она воплотится в жизнь.

Также отдельно будет определён город-победитель в рамках народного голосования. Оно уже идёт на портале Госуслуг. Участвовать в нём может каждый авторизированный пользователь портала.

Напомним, в 2021 году за Орлом официально закрепили статус «Литературной столицы России».

ИА «Орелград»