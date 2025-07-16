Орловщина помогает Донбассу с цифровизацией архивов

ЗАГС Троицкого муниципального округа ЛНР переводит архивы в электронный вид.

В этой задаче им помогают коллеги из ЗАГС Орловской области. Об этом сообщили в соцсетях администрации округа.

Как пояснили в ЛНР, орловцы дистанционно консультируют коллег по вопросам, связанным с нормативными документами, а также с оформлением соответствующих заявок.

Работа по цифровизации архива началась в 2024-м году. Пока что обработаны все документы за 2022-й год. Также работа ведётся в заявочном порядке — желающие могут обратиться в ЗАГС с просьбой о получении документа в электронном виде.

Как пояснили уже в орловском ЗАГС, работа по цифровизации архивов занимает большое время. В Троицком такой фонд существует с 1917 года.

Напомним, что Троицкий МО и Орловская область заключили соглашение о разностороннем сотрудничестве. Наш регион оказывает муниципальному образованию всестороннюю помощь.

ИА «Орелград»