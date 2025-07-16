В Орле ярмарка «Вино-Сыр» снова переехала

16.7.2025 | 17:23 Новости, Общество

Также изменилось время проведения мероприятия.

Фото: ИА «Орелград»

Соответствующее распоряжение подписано мэром Орла и опубликовано на сайте городской администрации.

Напомним, ярмарка называется «Вино-Сыр, Хлеб-Мёд на «Стрелке»». В этом году она должна пройти в третий раз. Несмотря на название, в 2025-м ярмарка планировалась не у слияния Оки и Орлика, а в парке «Дворянское гнездо» (15 и 16 августа).

Теперь решено, что она пройдёт в другом месте — в сквере Семьи (рядом с улицей Ленина). Также изменилось время. Мероприятие состоится 1, 2 и 3 августа. В первый день, пятницу — с 17 до 23 часов, в последующие — с 12 до 23 часов.

Возрастное ограничение 6+.

Напомним, что, в соответствии с федеральным законодательством, покупать алкоголь имеют право только граждане в возрасте от восемнадцати лет.

ИА «Орелград»


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