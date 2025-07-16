Первый заммэра Орла проиграл суд о защите чести и достоинства

Вадим Ничипоров требовал взыскать со СМИ и перевозчиков компенсацию морального вреда.

Иск рассмотрел Урицкий районный суд. Первый заместитель мэра Орла Вадим Ничипоров заявил, что в сентябре 2022 года в Интернете были распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство. Из содержания видеообращения Вадима и Марины Кривовых следовало, что они выплачивали денежные средства Вадиму Ничипорову за оказание покровительства их предпринимательской деятельности. Чиновник заявил, что публикация ролика и доступ к нему неограниченного круга лиц причинили ему нравственные страдания. Ничипоров потребовал удаления материалов, публикации опровержения, а также взыскания компенсации морального вреда непосредственно с Кривовых, Rutube.ru (ООО «Руформ») и ИА «Орелград» (ИП Числова С.А.) – в общей сумме 300 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания 2 июля первый заместитель мэра Орла подчеркнул, что ему к июню 2025 года не предъявлено обвинение по поводу взяточничества. По его мнению, это свидетельствует о лживости высказываний перевозчиков. Также чиновник акцентировал внимание на том, что оппоненты путаются в датах и суммах взяток в ходе очных ставок.

Суд посчитал, что в данном случае имела место реализация Кривовыми конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений. В удовлетворении иска отказано. «Довод истца о том, что утверждения перевозчиков о передаче денежных средств не соответствуют действительности, поскольку ему предъявлено обвинение не в получении взятки, а в превышении должностных полномочий, правового значения для рассмотрения данного дела не имеет», указано в мотивированном тексте решения.

«В настоящем случае размещенное на вышеуказанных сайтах видеообращение ответчиков под названием «Видеообращение водителей и ИП Кривовых к мэру города Орла Юрию Парахину, губернатору Орловской области Андрею Клычкову, председателю СК РФ Александру Бастрыкину и Генпрокурору РФ Игорю Краснову», в котором они сообщают о передаче денежных средств истцу за оказание покровительства при осуществлении ими предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров, само по себе не может являться основанием для вывода о наличии злоупотребления правом, бремя доказывания намерения авторов обращения употребить право во зло лежит на самом истце. Однако доказательств, свидетельствующих о том, что действия ответчиков продиктованы исключительно намерением причинения вреда истцу, последним не представлено. Злоупотребление правом со стороны ответчиков судом не установлено».

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что дело Вадима Ничипоровав передано в Советский районный суд. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (статья 286 УК, часть 3, пункты «в» и «е»). Марина и Вадим Кривовы идут на выборы в Горсовет Орла.

ИА “Орелград”