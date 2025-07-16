В Орле создали систему выявления БПЛА

16.7.2025 | 17:39 Важное, Новости, Общество, СВО

Она позволяет «видеть» дроны, летящие над гражданскими объектами.

Фото: obl1.ru

Акустические периметровые датчики обнаруживают беспилотники в воздухе. Затем они передают информацию оператору — и летящий объект отображается на электронной карте в режиме реального времени. Это касается как «традиционных», так и оптоволоконных БПЛА.

Разработка принадлежит компании, которую возглавляет орловчанка Мария Касибина, сообщает «Первый областной».

ООО появилось всего два года назад, но уже получило аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также попало в реестр малых технологических компаний.

Компания создаёт системы обнаружения дронов полностью самостоятельно — по принципу производства полного цикла. Сейчас устройства проходят тестирование на специальных полигонах.

Фото: obl1.ru

ИА «Орелград»


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