В Орле создали систему выявления БПЛА

Она позволяет «видеть» дроны, летящие над гражданскими объектами.

Акустические периметровые датчики обнаруживают беспилотники в воздухе. Затем они передают информацию оператору — и летящий объект отображается на электронной карте в режиме реального времени. Это касается как «традиционных», так и оптоволоконных БПЛА.

Разработка принадлежит компании, которую возглавляет орловчанка Мария Касибина, сообщает «Первый областной».

ООО появилось всего два года назад, но уже получило аккредитацию Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, а также попало в реестр малых технологических компаний.

Компания создаёт системы обнаружения дронов полностью самостоятельно — по принципу производства полного цикла. Сейчас устройства проходят тестирование на специальных полигонах.

ИА «Орелград»