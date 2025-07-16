Область «подогреет деньгами» развитие внутреннего туризма

Муниципальные образования получат целевые субсидии.

Правительство Орловской области утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальным образованиям на развитие внутреннего туризма. Фактически область примет финансовое участие при организации и проведении мероприятий в данной сфере. Финансирование будет обеспечено по линии государственной программы «Развитие культуры и искусства, туризма, архивного дела, сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в Орловской области».

Муниципалитетам необходимо подавать заявки на финансирование и заключать соответствующие соглашения с региональным департаментом культуры. Назначение субсидий будет строго целевым, а при нарушении данного принципа их придется возвращать в бюджет. Так, казенные средства разрешат тратить на создание новых и повышение привлекательности уже действующих туристских ресурсов, реализацию проектов повышения комфортности городской среды и мастер-планирования территорий. Речь идет о проектах, реализуемых по инициативе муниципального образования, юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Размеры таких трансфертов для каждого конкретного муниципального образования будут рассчитываться по формуле, учитывающей нюансы конкретного проекта. К заявке на предоставление межбюджетных трансфертов муниципалитет обязан приложить копию собственного решения о проведении проектных мероприятий, финансово-экономическое обоснование и обязательство завершить все работы и мероприятия в срок, предусмотренный соглашением с департаментом.

В соглашении четко указываются цели, для достижения которых предоставляются межбюджетные трансферты, а также сведения об ответственности сторон за нарушение условий. О расходовании средств надо будет периодически отчитываться, причем ответственность за это лежит лично на главах городов и районов. Остаток неиспользованных средств подлежит возврату в областной бюджет. Контролировать траты на местах будет как сам департамент в пределах своих полномочий, так и органы государственного финансового контроля.

ИА “Орелград”