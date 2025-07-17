«Городское такси» заподозрили в незаконном сговоре

Антимонопольное дело возбуждено по мотивам прокурорской проверки.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства на основании материалов, поступивших из прокуратуры Заводского района города Орла. В результате прокурорской проверки было установлено, что между ООО «Доверие» и ООО «Городское такси» была достигнута договоренность. Согласно ей «Городское такси» уклонилось от конкурентной борьбы при проведении КУ ОО «Орелтранссигнал» электронного аукциона. Его победитель получил право заключения контракта на оказание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей.

Как следует из представленных прокуратурой материалов, «в результате реализации антиконкурентного соглашения ООО «Доверие» было признано победителем вышеуказанного аукциона с последующим заключением контракта с КУ ОО «Орелтранссигнал» по цене, которая вследствие договоренности со вторым участником аукциона ООО «Городское такси» была снижена на 0,5 процента от начальной и составила 649 237,50 рублей.

За отказ от конкурентной борьбы на аукционе директором ООО «Доверие» <…> после проведения аукциона исполнительному директору ООО «Городское такси» было передано вознаграждение в размере 150 000 рублей. В связи с указанными действиями 13.01.2025 следователем по ОВД второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 291 УК РФ.

Прокуратурой района 29.04.2025 в отношении ООО «Доверие» возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение в интересах юридического лица), по результатам рассмотрения которого постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Заводского района города Орла от 14.05.2025 ООО «Доверие» привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей».

Проанализировав представленные прокуратурой материалы, УФАС издало приказ о возбуждении антимонопольного дела и создало комиссию по его рассмотрению. Служба уже установила, что аукцион проводился в марте 2024 года. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 652 500 рублей. На участие с разницей в 9 минут было подано две заявки. Обе предлагали понижение стартовой цены на 0,5 процента, но победителем была признана первая заявка, поступившая чуть раньше второй.

Из протокола ценовых предложений и показаний представителей обеих компаний, имеющихся в материалах прокуратуры, следует, что оба ООО «намеренно совместно принимали участие в аукционе и реализовывали в процессе стратегию поведения (подача одинакового предложения по цене контракта в такой последовательности, чтобы победителем был объявлен тот, кто подал его первым) с тем, чтобы получить определенные экономические последствия (выгоду) в виде заключения контракта при максимальном сохранении уровня начальной цены, предложенной заказчиком».

Поддерживать цену на аукционе запрещено пунктом 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Суть электронных аукционов заключается в конкурентной борьбе между участниками за право подписания контракта на выполнение госзаказа, отмечают в УФАС. Каждый из них должен предложить свою цену, которая обязательно будет ниже максимальной стоимости, установленной заказчиком. Поведение участника торгов должно быть разумным, обусловленным исключительно объективными внешними обстоятельствами и направленным исключительно на достижение прозрачного экономического результата. Таким образом, в действиях компаний антимонопольщики усмотрели признаки нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции. Однако окончательное решение вынесет комиссия по итогам рассмотрения дела.

ИА “Орелград”