В Орле вандалы уничтожили 11 контейнеров за неделю

Отдел контроля регионального оператора по обращению с отходами фиксирует тревожную тенденцию — участившиеся случаи вандализма на контейнерных площадках.

Только за последнюю неделю выведены из строя 11 мусорных контейнеров, которые пострадали в результате преднамеренных поджогов.

Двойной поджог на ул. Горького, 50.

На площадке по ул. Горького, 50 вандалы дважды устроили поджог. В первый раз были уничтожены 5 исправных зелёных контейнеров. После этого городская администрация оперативно заменила их на 5 новых серых баков, недавно закупленных региональным оператором и переданных муниципалитету. Однако уже через короткое время и они стали жертвами поджигателей. Как видно на фотографиях с места происшествия, новые контейнеры полностью непригодны к использованию: три из них сгорели дотла, а два получили серьезные повреждения.

Вчера, 15 июля, сожгли контейнер на площадке по ул. Комсомольской, 380, который, как и другие, больше не может быть использован по прямому назначению.

Из-за уничтожения контейнеров жители оказались лишены возможности выбрасывать мусор в предназначенные для этого емкости. В результате вокруг площадки образовался стихийный мусорный свал, чего быть не должно. При этом регоператор подчеркивает, что вывоз отходов с данной площадки осуществляется регулярно, и проблема возникла исключительно из-за действий вандалов.

Подобные случаи — не редкость. К сожалению, это не единичный инцидент. Ранее, 1 июля, на контейнерной площадке по ул. Матвеева, 27 были повреждены 5 современных пластиковых контейнеров. Теперь, вместо того чтобы служить для накопления отходов, они сами превратились в мусор.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по фактам умышленной порчи имущества. Региональный оператор готов предоставить все необходимые материалы для установления виновных.

Региональный оператор напоминает, что порядок на контейнерных площадках зависит от каждого из нас. Уничтожение имущества не только наносит ущерб бюджету, но и создает неудобства для жителей. Давайте вместе поддерживать чистоту и бережно относиться к инфраструктуре, которая создается для нашего комфорта!

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