Орловцы сдали 28 единиц оружия

Центр лицензионно-разрешительной работы озвучил итоги своей деятельности.

В Орловской области в текущем году местные жители добровольно сдали силовикам 28 единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщил начальник Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии Виктор Ермаков. Напомним, за добровольную сдачу оружия в регионе предусмотрена выплата денежного вознаграждения, размер которого зависит от типа оружия и его количества. А главное – сдача должна быть добровольной, иначе владельцу незаконно хранящегося оружия грозит уголовное преследование.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, на днях в Ливенское отделение лицензионно-разрешительной работы обратился местный житель. Он подал заявление о добровольной сдаче незарегистрированного огнестрельного оружия и ствола от гладкоствольного охотничьего ружья. В подобном случае гражданин обязан объяснить силовикам обстоятельства приобретения им оружия. По версии ливенца, указанные выше предметы он нашел во время прогулки со своей собакой в лесном массиве.

«Сотрудники Росгвардии провели осмотр найденных предметов и предположили, что это охотничье гладкоствольное ружье 12-го калибра и ствол от гладкоствольного ружья 16-го калибра, – уточнили в силовом ведомстве. – С начала текущего года сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы по Ливенскому, Колпнянскому и Должанскому районам Управления Росгвардии по Орловской области приняли от граждан пять единиц бесхозного охотничьего оружия и один ствол на возмездной основе. Общая сумма денежного вознаграждения, выплаченного за добровольную сдачу огнестрельного оружия, составила порядка 20 тысяч рублей».

Виктор Ермаков также рассказал, что в настоящий момент под контролем регионального Управления Росгвардии находятся свыше 19 тысяч владельцев гражданского оружия, в пользовании которых насчитывается около 34 тысяч единиц оружия. Сотрудники ведомство регулярно проводят проверки условий хранения оружия. В этом году проведено уже более 2,5 тысячи таких проверок.

«По их результатам выявлено более 180 нарушений в области оборота оружия, аннулировано свыше 145 разрешительных документов, у граждан изъято 182 единицы оружия. Все виновные лица привлечены к административной ответственности», — отметил Виктор Ермаков. В ведомстве пояснили, что владельцы оружия также обязаны не реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил безопасного с ним обращения и представлять в Росгвардию подтверждающие документы. «Обязанность прохождения указанной проверки возникает у гражданина с момента приобретения оружия, а в дальнейшем установленный пятилетний период исчисляется с даты прохождения последней проверки», – добавили в Росгвардии.

ИА “Орелград”