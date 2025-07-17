Клычков предложил аптекам Орла самостоятельно сражаться за существование

Глава региона отстранился от проблемы ликвидации МУПов.

Аптеки города Орла под угрозой. Государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые осуществляют деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или реорганизации. По мнению администрации города, преобразование МУПов в бюджетные учреждения невозможно из-за отсутствия у муниципалитета полномочий в сфере здравоохранения. Следовательно, финансирование аптек из казны будет нарушением закона. Против акционирования выступали депутаты Горсовета Орла. Социальная нагрузка слишком высока, а доход в АО невелик. Это может привести к банкротству аптек и потере имущества. Дебаты без решения привели к тому, что в апреле 2025 года УФАС по Орловской области были инициированы иски о принудительной ликвидации МУП «Аптека № 1», «Аптека №2», «Аптека №53». Арбитражным судом Орловской области исковые заявления антимонопольщиков приняты к производству.

Председателем Орловского областного Совета Леонидом Музалевским в адрес губернатора Андрея Клычкова было направлено обращение. Ему, как высшему должностному лицу субъекта, предложили направить мотивированное представление в Правительство Российской Федерации о возможности сохранения аптечных муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения угрозы нормальной жизнедеятельности населения города Орла. Однако Андрей Клычков принял иное решение. О нем рассказал в ответе на запрос «Орелграда» департамент госимущества.

«Учитывая сложившуюся на региональном уровне и в других субъектах Российской Федерации практику сохранения фармацевтических унитарных предприятий, мнение Губернатора Орловской области о целесообразности аптечным муниципальным унитарным предприятиям города Орла самостоятельно обратиться в Федеральную антимонопольную службу для рассмотрения вопроса сохранения их деятельности после 1 января 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» было направлено в адрес мэра города Орла Парахина Ю. Н. 20 июня текущего года, однако до настоящего времени предложения не поступали».

Напомним, муниципальные аптеки – это не просто пункты продажи, которых много в городе. Они могут изготавливать индивидуальные лекарственные формы по рецептам врачей, хранят и отпускают наркотические и сильнодействующие препараты. По мнению, департамента госимущества, при отсутствии МУПов эти функции может взять на себя ГУП Орловской области «Орелфармация».

«Также в соответствии с 485-ФЗ исключена возможность рассмотрения вопроса о передаче МУП г. Орла в собственность Орловской области», – указано в ответе департамента.

ИА “Орелград”