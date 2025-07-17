Музейное кафе не будет вытеснять ресторан «Славутич»

Заведение останется в здании-памятнике, сообщили в департаменте культуры Орловской области.

В 2024 году объект культурного наследия федерального значения «Торговые ряды» (ул. Гостиная, д. 2) передан в государственную собственность Орловской области. В том же году прошла госрегистрация права оперативного управления БУК ОО «Орловский краеведческий музей» на помещения общей площадью 8228,5 кв. м. Оставшиеся 1240,1 кв. м. находятся в частной собственности.

Передача здания «Торговых рядов» области связана с созданием музейно-образовательного комплекса, а также увековечивания памяти о Судбищенской битве 1555 года. Планируется «раскрыть историко-культурный потенциал региона, организовать современное культурное пространство, изменить качество жизни жителей и одновременно придать городу Орлу и Орловской области особую привлекательность для туристов», пояснили в ответе на зарос «Орелграда» в департаменте культуры.

При этом помещения, находящиеся в частной собственности, а также возможность передачи прав на соответствующее имущество на уровень субъекта Российской Федерации допустимы «исключительно по волеизъявлению правообладателя такого имущества», пояснили чиновники. Также с ООО «Славутич» заключены договоры на аренду помещений здания «Торговых рядов» до сентября 2041 года для использования по назначению – объект торговли, организации общественного питания, гостиницы и культурно-развлекательных целей, офисное помещение. Права и обязанности арендодателя перешли к музею. Все существенные условия, указанные в договоре, сохраняют свою силу, уточнили в департаменте культуры.

В здании «Торговых рядов» появится еще одно заведение общественного питания. Концепцией музейно-образовательного комплекса «предусмотрено создание музейного кафе, интерьер и меню которого предполагается разработать в стилистике народных промыслов и ремёсел, а также содержать в меню традиционные блюда Орловской земли», рассказали в департаменте культуры.

Отметим, летнее же кафе ООО «Славутич» должно снести. Если решение суда не будет исполнено, администрация Орла сама может организовать работы, а после взыскать с компании расходы на демонтаж.

В мае 2025 года определен подрядчик для создания проекта преображения «Торговых рядов». Контракт получило ФГБУ «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Учреждение должно разработать проектную документацию, обеспечить прохождение государственной экспертизы. Должны быть предусмотрены реконструкция объекта культурного наследия, в том числе приспособление для современного использования, техническое перевооружение. Цена контракта составляет 156,78 млн рублей. Проектная организация приступила к исполнению контракта, сообщили «Орелграду» в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации ГСП администрации Орловской области. Результат работ рассчитывают получить в декабре 2026 года.

ИА “Орелград”