Лишь один из 3000 орловцев выбирает электрокар

17.7.2025 | 8:08 Новости, Транспорт

В Орловской области зарегистрировано 124 электромобиля. С ДВС – более 348 тысяч легковушек.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Статистику «Орелграду» предоставили в Управлении Госавтоинспекции по Орловской области. Первый электромобиль был зарегистрирован в регионе в 2014 году. В 2022 их было уже 60. В 2023 количество электрокаров практически удвоилось – до 112 единиц. В 2024 в регионе было зарегистрировано 124 электромобиля. При этом мест для зарядки в Орле организовали менее десятка.

В июне 2024 года в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве с ООО «Оператор электродвижения» (бренд HYPER) по созданию инфраструктуры. В начале 2025 года в Орле ввели в строй 15 станций для зарядки электромобилей. Каждый объект имеет три порта. Полный цикл зарядки составит 50 минут, анонсировали энергетики.

Из экономических плюсов можно отметить освобождение владельцев электромобилей от транспортного налога. Такое решение было принято в Орловской области в 2021 году. Также электромобили могут бесплатно ездить по платным дорогам. Кроме того, в России доступны льготные кредиты на Evolute i-Pro, Evolute i-Joy, «Амберавто А5» и т.д. На сайте Минэк сообщается, что субсидируются затраты кредитной организации на предоставление скидки на уплату первоначального взноса в объеме 25% стоимости, но не более 625 тыс. руб. Также субсидируются затраты лизинговой организации для электромобилей категории N1 – 30% (не более 950 тыс. руб.).

По итогам 2025 года можно будет оценить эффективность мер популяризации относительно нового экологичного вида транспорта в отдельно взятой Орловской области.

Что же касается легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, то на Орловщине их зарегистрировано в 2024 году 348 507 штук. Годом ранее было на 4 601 меньше.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2025 год

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