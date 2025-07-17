В Орле рассмотрят дело о смерти ребёнка от газа

Также жертвой ЧП стал взрослый мужчина.

Трагедия произошла в Железнодорожном районе в доме по переулку Багажному, 3 — в ночь на 30 августа 2023 года. Тогда в одной из квартир от отравления угарным газом погиб 9-летний ребёнок, а также взрослый мужчина.

Газ скопился в помещении при использовании соответствующего оборудования — из-за недостатка «приточного воздуха».

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, обвиняемыми по делу являются двое сотрудников коммунального ООО «ВГС». В их обязанности входили проверки вентиляционных каналов, дымоходов и газового оборудования.

По версии следствия, в феврале и мае того же года рабочие проводили проверки в данной квартире. Однако фактически они не выполнили свою задачу доложным образом. В частности, не убедились, что в дымовом и вентиляционном каналах в помещениях кухни и ванной есть нормальная тяга воздуха. При этом в документах они указали информацию о нормальном воздухообмене.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд города Орла. Обвиняемым вменяют статью 238 УК, часть 3 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, которое по неосторожности повлекло за собой смерть двух лиц).

ИА «Орелград»