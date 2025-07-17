На Орловщине появился новый заслуженный коллектив народного творчества

17.7.2025 | 12:01 Культура, Новости

Региональное звание присвоено ансамблю танца «Цветы планеты».

Фото: regionorel.ru

Соответствующий указ утвердил заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.

«Цветы планеты» – образцовый любительский коллектив, который существует при Орловской детской хореографической школе имени Панковой. Он существует с 1981-го года.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области» присвоено с формулировкой «за высокие достижения в сохранении и развитии традиционной культуры и народного художественного творчества региона».

ИА «Орелград»


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