На Орловщине появился новый заслуженный коллектив народного творчества

Региональное звание присвоено ансамблю танца «Цветы планеты».

Соответствующий указ утвердил заместитель губернатора Орловской области Вадим Тарасов.

«Цветы планеты» – образцовый любительский коллектив, который существует при Орловской детской хореографической школе имени Панковой. Он существует с 1981-го года.

Звание «Заслуженный коллектив народного творчества Орловской области» присвоено с формулировкой «за высокие достижения в сохранении и развитии традиционной культуры и народного художественного творчества региона».

ИА «Орелград»