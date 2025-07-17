Стало известно об уровне доверия к власти при Кочетаеве

По мнению градоначальника, Мценск при нем вырвался в лидеры.

Как уже рассказывал «Орелград», Мценский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры о досрочном прекращении полномочий главы города Мценска Николая Кочетаева в связи с утратой доверия. По сообщению пресс-службы надзорного ведомства, по поручению прокурора Орловской области Алексея Тимошина Мценская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции. И выявила наличие конфликта интересов между главой Мценска и директором ООО «Стандарт», руководителем которого является его супруга. Сам Кочетаев с 2014 года занимал в этой организации должность гендиректора.

Решение суда может быть обжаловано, да и Мценский городской Совет народных депутатов в апреле 2025 года отказался отправлять Кочетаева в отставку, хотя рассматривал такой вопрос. Вероятно, точка в этом деле еще не поставлена. Официальных комментариев со стороны горадминистрации пока не прозвучало. А о том, каким стало почти трехлетнее правление Кочетаева (главой города он стал в 2022 году) можно судить по его отчету, с которым он выступил перед местным парламентом весной этого года.

«Подводя итог, следует отметить, что на протяжении двух последних лет город Мценск вышел в лидеры среди городских округов за достижение наилучших значений показателей комплексного социально-экономического развития, как в абсолютном среднегодовом исчислении, так и с учетом среднегодовой динамики их изменения», – говорится в отчете Кочетаева. Далее он приводит ряд аргументирующих показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, по которым при нем было достигнуто максимальное среднегодовое значение за отчетный период.

Прежде всего, глава города назвал уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, который, по его данным, составил 63,4 процента при среднегодовом темпе роста за трехлетний период в 121,2 процента. То есть, со слов градоначальника, уровень доверия населения к работе местной власти в последние годы рос очень активными темпами.

Также в актив глава города поставил то, что доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов муниципального образования составила 37,1 процента, увеличиваясь в среднем на 4,8 процента в год. Темп роста объема инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя Мценска составил 172,2 процента. Но здесь стоит напомнить, что во Мценске работает особая экономическая зона, созданная по распоряжению правительства страны.

ИА “Орелград”